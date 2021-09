Chris Pratt habla sobre su papel como Mario

El día de ayer, durante el Nintendo Direct, Shigeru Miyamoto reveló a los actores que participarán en la película de Super Mario Bros. Este anuncio sorprendió a más de uno, ya que personalidades como Seth Rogan y Jack Black están involucrados en este proyecto. Sin embargo, fue la decisión de elegir a Chris Pratt, conocido por su trabajo en Guardians of the Galaxy, en el papel de Mario lo que dejó atónito a más de uno. Después de un par de horas de silencio, el actor por fin ha decidido hablar sobre su nuevo rol.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Pratt habló sobre lo feliz que está de interpretar a Mario, e incluso dijo “It’s-a-me, Mario” con un acento clásico. Esto fue lo que comentó:

'It's a-me, Mario' 🛠

Chris Pratt says the line, but we'll 'have to wait to hear the voice' that he's been 'working hard' on

(via @prattprattpratt | IG) @getfandomgaming pic.twitter.com/blkiG766Wd

— Fandom (@getFANDOM) September 24, 2021