Los fans quieren ver a Danny DeVito como Mario

Ayer por fin se confirmaron a los actores que aparecerán en la película de Super Mario Bros. de Nintendo e Illumination. Al darse a conocer esta información, cientos de personas se sorprendieron al ver a Chris Pratt, famoso por Guardians of the Galaxy, en el papel de Mario. Unas personas estuvieron de acuerdo con esta decisión, mientras que otros desean ver a Danny DeVito en este papel.

Mientras que el mundo celebraba los anuncios relacionados con el Nintendo Direct, el nombre de Danny DeVito llegó a la cima de las tendencias en Twitter, con fans exigiendo que este actor sea el encargado de interpretar a Mario. Algunos han señalado que Nintendo e Illumination perdieron una oportunidad de oro, ya que Charlie Day, quien trabaja junto a DeVito en It’s Always Sunny in Philadelphia, será Luigi.

Otros más aún tiene el deseo de ver a este actor en el papel de Wario, la contraparte malvada de Mario. Esto fue lo que comentaron los fans:

“Danny Devito debería haber sido Mario, no Chris Pratt, nos robaron”.

Danny Devito should've been Mario not Chris Pratt, we were robbed. pic.twitter.com/SRYjIRgfjI — Lucina(Hiatus)🦋🇲🇽🇺🇸🏳️‍🌈 (@LucinaDraws) September 23, 2021

“No puedo creer que nos hayan robado a Danny Devito como Mario y a Charlie Day como Luigi… Esto es * criminal *”.

I cannot believe we have been robbed of Danny Devito as Mario and Charlie Day as Luigi… This is *criminal* pic.twitter.com/6wP7UmPcYc — Mark “Sherlock” Hulmes (@sherlock_hulmes) September 23, 2021

“Danny Devito como Wario. Vamos, todos saben que es un casting perfecto”.

Danny Devito as Wario. Come on, You all know it’s perfect casting pic.twitter.com/EB0FHuEGcN — Zac Quinn (@IrishMoron04) September 23, 2021

Por el momento parece que Danny DeVito estará fuera de esta cinta. Puedes conocer más sobre los actores involucrados aquí. De igual forma, así reaccionó Chris Pratt a su papel como Mario.

Vía: Twitter