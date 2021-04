Jimmy Fallon debutará en Twitch con stream de Among Us

Jimmy Fallon, anfitrión del popular programa estadounidense, The Tonight Show, estará haciendo su debut como “streamer” de Twitch el día de mañana, martes 6 de abril. Fallon, junto con otras celebridades, estarán jugando Among Us en vivo y acá te decimos quién lo estará acompañando.

Fallon, junto con miembros de The Roots Questlove, Tariq Trotter, y Kirk Douglas, estarán jugando Among Us con Noah Scnapp y Gaten Matarazzo, ambos estrellas de Stranger Things. De igual forma, la directora de comunidad del juego, Victoria Tran, formará parte de esta transmisión junto con los streamers Corpse Husband, Sykkuno, y Valkyrae.

Por supuesto, Fallon y compañía estarán jugando en el nuevo mapa de Among Us, Airship (que también esconde una genial referencia hacia Halo). Dicho stream se llevará a cabo en el canal oficial de Fallon a las 2:45 PM (Hora de México) de mañana, martes 6 de abril.

Fuente: IGN