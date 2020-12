Jim Lee, reconocido artista de DC, crea asombra ilustración de Robert Pattinson en The Batman

Jim Lee, el reconocido artistas de superhéroes, se ha dado a la tarea de crear un nuevo boceto de Batman. Esto no es una novedad. Debido a que Lee ha trabajado con DC desde el inicio de The New 52 en 2011, esto ha sido parte de su rutina. Sin embargo, lo interesante de esta pieza, es que la ilustración está basada en el Caballero de la Noche de Robert Pattinson.

Recientemente, el artista publicó en su cuenta de Instagram una ilustración que nos muestra un diseño interesante del trabajo que hará Pattinson para la película de The Batman. Es importante mencionar que este diseño en sí está inspirado por el trabajo que vimos en Batman: Zero Year, el cual cuenta la participación de Greg Capullo como el dibujante principal.

Como pudieron ver, el trabajo de Lee incluye la máscara que se ve en las fotos del set y las imágenes oficiales, un logo que diferente de lo que hemos visto antes en los cómics, la televisión y películas. De igual forma, esta no es la primera vez que este artista realiza un trabajo para una cinta, ya que en el pasado se encargó de las ilustraciones en las cajas de steelbook de Aquaman y Batman v Superman.

En temas relacionados, aquí puedes ver un par de imágenes filtradas que nos muestran lo grande que se verá la baticueva en The Batman.

Vía: Jim Lee