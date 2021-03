Jennette McCurdy, Sam en iCarly, abandona el mundo de la actuación

Este año veremos una continuación de iCarly, la famosa serie live action de Nickelodeon, en donde Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor retomarán sus papeles de Carly, Freddie y Spencer respectivamente. Sin embargo, Jennete McCurdy no volverá a darle vida al personaje de Sam, y recientemente la actriz reveló que ya no tiene la intención de volver al mundo de la actuación.

Tras del éxito de iCarly, McCudy realizó Sam & Cat para Nickelodeon, y después comenzó a aparecer cada vez menos delante de las cámaras, optando por escribir y dirigir. Ahora, durante el más reciente capítulo de su podcast, Empty Inside, la actriz confirmó que ya no tiene la intención de regresar al mundo de la actuación, y lamenta un poco sus previos papeles.

Esto fue lo que comentó:

“Renuncié hace unos años para probar suerte en escribir y dirigir; va muy bien. Renuncié hace unos años porque inicialmente ya no quería hacerlo. Mi mamá me puso en el mundo de la actuación cuando tenía 6 años y por edad, supongo, 10 u 11, yo era el principal apoyo financiero para mi familia. Mi familia no tenía mucho dinero, y esta era la salida, que en realidad creo que fue útil para llevarme a cierto grado de éxito.

De igual forma, McCurdy confesó estar avergonzada de su trabajo en Nickelodeon, es decir, su papel como Sam en iCarly, algo que fue un factor determinante para abandonar esta carrera. En sus propias palabras:

“Mi experiencia con la actuación es que estoy tan avergonzada de los papeles que he hecho en el pasado. Resiento mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y me sentí avergonzada. Hice los programas en los que estaba desde los 13 hasta los 21, y a los 15 ya estaba avergonzada. Mis amigos a los 15 no decían: ‘Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon’. Fue embarazoso. E imagino que se puede tener una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus roles y si te sientes satisfecho por ellos”.