Toei Animation anuncia nuevo evento de Dragon Ball Super inspirado por los fans

A lo largo de su historia, Dragon Ball nos ha presentado algunas de las batallas más épicas que se han visto en el anime. Con la introducción de Dragon Ball Super, Toei Animation realmente mostró su potencial en cuanto a la calidad de animación. Ahora, esta compañía llevará a cabo un evento inspirado por los fans conocido como Battle of the Battles.

We asked. You answered. 💥

The biggest fights in Dragon Ball Super will be revealed in Dragon Ball Super: Battle of the Battles, a global fan event hosted by Funimation and @ToeiAnimation!

More info: https://t.co/QlCyQf3V1p pic.twitter.com/ATgf7GoQCl

— Funimation (@FUNimation) March 2, 2021