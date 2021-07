James Gunn se burla de quienes ven al MCU como una copia idéntica de los cómics

Tras la polémica hace unos años, James Gunn estará de regreso en Marvel Studios para dirigir la tercera película de Guardians of the Galaxy. Al igual que muchas otras personalidades del medio, el cineasta ha tenido que lidiar con todo tipo de críticas y ataques personales en redes sociales, pero como es típico de Gunn, el director no tiene intenciones de quedarse callado y así respondió a un fan.

Vía Twitter, Gunn fue cuestionado sobre “si todas las decisiones de los cómics son buenas decisiones”, a lo que el director respondió de forma sarcástica mostrando algunas instancias ridículas sobre estas historietas:

Yes, every comic book decision ever is a good decision. One of the best parts of reading comic books is there has never ever been a misstep. https://t.co/KmeO0i1x0B pic.twitter.com/l4oAB6ihsx

— James Gunn (@JamesGunn) July 8, 2021