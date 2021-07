Company of Heroes 3 es real, y aquí están los primeros detalles de esta entrega

Aunque muchos asociamos a los juegos de estrategia por tiempo real en PC con la serie de Age of Empires, desde el 2006 la saga de Company of Heroes se ha encargado de ofrecernos una representación bastante interesante de la Segunda Guerra Mundial, utilizando a este género como fundamento. Desde la Batalla de Normandía, hasta los enfrentamientos que sucedieron en Stalingrado. De esta forma, después del lanzamiento del segundo título en 2013, los fans del trabajo de Relic Entertainment han estado esperando una nueva entrega. Afortunadamente, Company of Heroes 3 es toda una realidad, y aquí te presentamos los primeros detalles de esta secuela.

Después de presentarnos las perspectivas de Estados Unidos y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, Company of Heroes 3 nos dará la oportunidad de embarcarnos en una serie de confrontaciones en Italia desde la perspectiva de los aliados. Esto no solo nos ofrece una serie de misiones especiales, sino que nos da la oportunidad de explorar nuevos territorios, dejando de lado a la Francia ocupada por los Nazis del primer juego, o la fría Rusia del segundo, optando por un tropical mediterráneo lleno de combates aéreos, marítimos y en el campo tradicional.

La serie de Company of Heroes ha sido reconocida por sus tres fundamentos: una humanización de las batallas históricas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, escenarios en constante movimiento que dejan al jugador experimentar con las mecánicas, y una inmersión cinemática gracias a una autenticidad de los eventos. Es así que la tercera entrega tomará estos conceptos y los expandirá para ofrecernos el mejor título de la serie hasta el día de hoy. Esto se hará realidad por medio de tres factores.

El primero de estos es gameplay táctico mejorado, el cual nos ofrecerá una serie de elementos refinados, entre los que encontramos una mayor importancia a la destructibilidad de los escenarios, algo que bien podría modificar los campos de batalla en los que nos encontramos, una verticalidad que nos ofrecerá un nuevo plano de combate, así como un diseño de mapas similar a un sandbox, el cual nos proporciona una mayor libertad al momento de jugar. Junto a esto, mecánicas clásicas, como el cover y las armas combinadas, serán mejoradas sustancialmente. El énfasis de este título seguirá en vencer a tus rivales con estrategias inteligentes, y no en la fuerza bruta.

El segundo punto a considerar son las nuevas formas de juego. En este punto, Relic no solo está trabajando para ofrecer más modos de juego, misiones y elementos de personalización, sino que se incluirá una nueva forma de pausar el combate, la cual nos dará la oportunidad de elegir los movimientos correctos en el momento indicado, sin algún tipo de presión. De igual forma, se está desarrollando un mapa de campaña dinámico, el cual, además de darnos acceso a la historia, estará en constante movimiento, y cada acción que realices afectará negativamente o positivamente tu posición en Italia, así como en parte del mediterráneo y África del norte. Este es uno de los puntos más llamativos de Company of Heroes 3, y los responsables están trabajando arduamente para hacer que todo funcione con la calidad que los fans esperan.

Por último, esta entrega nos ofrecerá lo que los desarrolladores llaman “acción cinemática en el mediterráneo”, lo cual llevará el aspecto visual y el gameplay a la nueva generación. Company of Heroes 3 nos dejará explorar territorios llenos de color y vida, desde las vivas calles de Italia, hasta los desolados desiertos de África del norte. De esta forma, no se ofrecerá el típico escenario europeo de la Segunda Guerra Mundial, algo que ya vimos en las previas entregas de la serie. Esto permite crear escenarios únicos, pero conservando la veracidad e historicidad que tanto ha caracterizado a esta franquicia, al grado que podemos esperar un par de apariciones especiales por algunas figuras históricas.

Company of Heroes 3 sigue en desarrollo y, lamentablemente, falta más de un año para ver a este título en nuestras manos. Por lo mientras, Relic sigue trabajando arduamente, no solo entre ellos, sino en conjunto de una serie de jugadores seleccionados, para enfocarse en todos los aspectos que necesitan ser pulidos para que los tres pilares previamente mencionados logren crear al mejor juego en la serie hasta el momento.