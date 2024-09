Lamentablemente, se ha dado a conocer que Jaime Collepardo, actor de doblaje mexicano que ha participado en múltiples animes y videojuegos, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, falleció el pasado 29 de septiembre, a los 43 años de edad. Por el momento se desconoce la razón de su muerte, pero deja un legado que seguramente muchos pueden apreciar.

Esta noticia se dio a conocer cuando múltiples actores de doblaje compartieron la triste información en sus redes sociales, como lo fue Alina Galindo, quien compartió un emotivo mensaje por la muerte de su colaborador:

“Ya estás con tu mamá amigo querido. Vuelta alto y que tu voz y tu talento resuenen en el universo o en el plano donde solo almas bellas como la tuya merecen estar. DEP Jaime Collepardo, actor de doblaje y locutor. Te extrañaremos muchísimo”.

A lo largo de su larga carrera, Jaime Collepardo tuvo la oportunidad de participar en múltiples proyectos de anime, como Naruto, Boruto, My Hero Academia, y One Piece; así como algunos videojuegos. Notablemente, fue la voz de Ganondorf en la versión en español de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Además de Tears of the Kingdom, el actor también participó en League of Legends, Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare 2 y The Casting of Frank Stone.

Que en paz descanse, Jaime Collepardo.

Vía: Yahoo