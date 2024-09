Querían que el Coronel Sanders de KFC apareciera en Tekken

El jefe de desarrollo de la saga, Katsuhiro Harada, reveló que intentó incluir al coronel Sanders, el icónico personaje de KFC, como luchador invitado en el popular juego de peleas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que la empresa de comida rápida rechazó la propuesta de Harada tras una visita a la sede de la compañía en Japón. Aunque la idea de ver al coronel en el campo de batalla era intrigante, no fue bien recibida por los ejecutivos.

Según Harada, el concepto de incluir al coronel Sanders fue descartado con una “mala mirada”. Aunque la propuesta no fue aceptada, la mascota hizo su debut en otro videojuego: “I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator”, un curioso simulador de citas lanzado en 2019 como parte de una promoción. Este giro demostró que, aunque no como luchador, el coronel sí encontró un lugar en el mundo de los juegos.

A pesar de este intento fallido, los fanáticos no pierden la esperanza. Muchos desean ver al coronel Sanders como un personaje invitado en el DLC de Tekken 8, pero no hay nada confirmado al respecto. Este tipo de colaboraciones requieren una aprobación que, hasta ahora, no parece estar en los planes de la cadena de comida rápida.

Vía: IGN

Nota del autor: Estaría bueno que en algún momento se haga un Smash pero con las compañías de comida. Como Ronald McDonald, el rey de Burger King, la estrella de Carls Jr., la chica de Wendy´s, entre otros.