Jaffe decide borrar sus tweets de Tears of the Kingdom

Todos saben que a David Jaffe no le gustó Tears of the Kingdom, era eso o simplemente, el creador de God of War quería llamar la atención con una opinión que se enfrentaba a la de, prácticamente todo el mundo. Siendo tan polémico y controversial como siempre ha sido, Jaffe estaba preparado para el contraataque de los fans. O al menos eso creía.

Como era de esperarse, la comunidad amante de The Legend of Zelda tiene un límite, el cual Jaffe desafió al punto en el que tuvo que enfrentar las consecuencias. Los fans de Tears of the Kingdom atacaron a Jaffe con comentarios negativos constantemente durante estos días hasta que el creador de God of War tomó la decisión de anunciar que borrará los tweets en los que critica al juego, que no quiere saber nada más de Tears of the Kingdom, y que está cansado de recibir notificaciones acerca de sus opiniones, las cuales mantiene.

“Nota para todos: Borraré este tweet y todos los relacionados con él mañana. Sigo manteniendo los tweets y explicaciones que he dado acerca de ellos. Pero está sobrecargando mi feed de twitter así que me desharé de todo ello. Así que si quieren sacar captura de pantalla o retwittear, háganlo pronto por favor- ¡gracias!”- twitteó Jaffe.

El tweet cuya traducción acabas de leer, se publicó ayer y ya está borrado. Entre las publicaciones que hicieron enfurecer a la comunidad de Tears of the Kingdom dec[ian cosas como:

“Me vale m$%s el valor de producción + los visuales. Un gran juego es un gran juego. Acabo de comenzar y hasta ahora todo bien. Pero viendo como todo mundo está vuelto loco con los visuales, es impactante que un juego pueda verse así y que nadie esté diciendo nada al respecto en las reseñas.”

Otro tweet estaba acompañado por una imagen generada por IA de Link de espaldas mirando hacia un impresionante paisaje acompañado del texto:

“No se preocupen amigos, hice que la IA lo arreglara, ahora sí estamos hablando. Alguien debería de mandarle esto a lo sde Nintendo para enseñarles cómo se debe hacer el arte para la próxima vez.”

Vía: Levelup

Nota del editor: Miren, respeto mucho la opinión de cada quien pero, creo que Jaffe tiene puntos válidos en sus quejas, sinceramente a mi no me ha atrapado Tears of the Kingdom, pero una cosa es pensar diferente y otra ir a atacar algo que una comunidad está disfrutando, envidio a los que se están divirtiendo tanto con el último Zelda.