iOS 18 dará el mayor cambio al inicio de pantalla de iPhone

El sistema operativo de iPhone va creciendo de forma desmedida, pues en pocos meses hemos recibido muchas actualizaciones que poco a poco van incorporando funcione que antes eran impensables, pero que ahora son posible gracias a los nuevos aditamentos que se agregan a los teléfonos. Y con la llegada inminente de iOS 18, se ha comentado sobre una nueva incorporación en la pantalla de inicio, el cual si resulta ser verdadero puede implicar la evolución hacia algo realmente importante en los celulares de la manzana.

Se trata de ni más ni menos que modificaciones en la pantalla de inicio, incluyendo primero a la cuadrícula de aplicaciones clásica que no ha cambiado mucho hasta este día, y es que se menciona dejará de ser obligatoria, por lo que ya puede dejarse vacía si el usuario lo desea. Para quienes estén familiarizados con Apple, es bien sabido que no se pueden dejar espacios vacíos ya que debe ocuparse por alguna aplicación o un conjunto de las mismas en uno de estos cuadros, pero ahora no existirá la restricción.

La segunda mencionada adición es la posibilidad de colocar colores en los íconos de las aplicaciones, lo cual hará al usuario más sencillo el poder distinguir ciertos tipos de aplicaciones con tan solo ver la silueta, por lo que puede pasar de azul para las sociales, las rojas de juegos y verde para herramientas como la cámara y la calculadora por poder un ejemplo. Esto ayudará a que el usuario sea más organizado por el contenido que va descargando para el celular.

En cuanto a la fecha de la descarga para iOS 18, aún no está del todo clara, pero se presume que sea para antes de que se termine este mismo año, de hecho en el mes de junio la empresa estará teniendo un nuevo evento donde presumiblemente veremos el anuncio del iPhone 16, por lo que podría ser el escenario perfecto para hacer la revelación del sistema operativo. Por su parte, se espera que desde el modelo 11 en adelante sea posible bajarla aún y que con X lamentablemente ya no haya oportunidad.

Vía: Bloomberg

Nota del autor: La verdad me da un poco igual la organización de íconos, pues ni que fuera una tarea imposible buscar ciertas aplicaciones. Esperemos haya realmente cosas novedosas cuando la versión 20 se haga presente en años posteriores.