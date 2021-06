Insomniac ya está trabajando en un juego multiplayer, y tú puedes formar parte del proyecto

Con Ratchet & Clank: Rift Apart ya en el mercado y conquistando a todos los jugadores del PS5, Insomniac Games se prepara para su siguiente incursión en esta industria. Aunque los detalles son escasos por el momento, una solicitud de trabajo revela que este estudio se encuentra desarrollando un título con elementos multiplayer.

De esta forma, Insomniac está buscando a gente que pueda llenar los puestos de Director Creativo, el cual definirá la visión de este juego, un diseñador de sistemas enfocado a los aspectos multiplayer, alguien encargado de la narrativa, director de arte y un artista de efectos especiales.

Insomniac is hiring! We have five new job openings for a multiplayer project. Come join us and be part of the #PlayStationStudiosFamily as we work on exciting things!

Apply today: https://t.co/WpJzOR39tK pic.twitter.com/eBJzEEtCsR

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 24, 2021