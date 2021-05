¿Insomniac Games llevará Sunset Overdrive al PS4 y PS5? Surge registro del juego

Insomnic Games fue adquirido por Sony en 2019. Sin embargo, previo a este suceso, el estudio de California, Estados Unidos, había trabajado con varias compañías, entre ellas Xbox, con la cual creó Sunset Overdrive, considerada hasta el día de hoy como una de las mejores exclusivas del Xbox One. Ahora, el día de hoy se ha descubierto que Sony ha registrado esta marca.

Este registro se llevó a cabo el pasado 26 de abril de 2021. Aunque Sunset Overdrive solo se puede disfrutar en Xbox One actualmente, la propiedad es de Insomniac Games, por lo que esta acción por parte de Sony no suena tan raro. Es importante mencionar que esto no es una confirmación de que algo relacionado con este título llegue a realizarse. Normalmente este tipo de acciones se toman para proteger una IP

Por el momento se desconoce si Sunset Overdrive seguirá siendo una exclusiva de Xbox One, o llegará a PS4 y PS5 en un futuro. De igual forma, no se descarta algún tipo de secuela. Actualmente Insomniac Games se encuentra trabajando en Ratchet & Clank: Rift Apart, el cual llegará a la nueva consola de Sony el próximo 11 de junio. Por otro lado, Marvel’s Spider-Man 2 está en la mente del estudio de alguna forma u otra.

Esperemos tener más información respecto al futuro de Sunset Overdrive en una fecha posterior.

Vía: TMView