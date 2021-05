Activision asegura que Toys For Bob seguirá trabajando en Crash Bandicoot 4

La semana pasada se dio a conocer que Toys For Bob, estudio que nos entregó Crash Bandicoot 4: It’s About Time y Spyro Reignited Trilogy, se encargaría de proporcionar soporte para Call of Duty:Warzone. De esta forma, un ex-diseñador de personajes por contrato había mencionado que el equipo había sufrido de despidos masivos como consecuencia. Sin embargo, Activision ha negado estas declaraciones, y asegura que Toy For Bob seguirá trabajando con el marsupial.

Recientemente, un representante oficial le comentó a VGC que no han despedido a personal de Toys For Bob, y el equipo seguirá trabajando en Crash Bandicoot 4, así como en Warzone, en un futuro. Esto fue lo que mencionó:

“Los informes de despidos en Toys For Bob son incorrectos. No ha habido una reducción de personal recientemente en el estudio. El equipo de desarrollo está funcionando completamente y tiene varias vacantes de trabajo de tiempo completo en este momento. El estudio se complace en seguir apoyando a Crash Bandicoot 4: It’s About Time y, más recientemente, proporcionar asistencia adicional para el desarrollo de Call of Duty: Warzone”.

Aunque el representante no proporciona más detalles, el hecho de que Toys For Bob seguirá trabajando en Crash Bandicoot 4 podría significar que este título recibirá algún tipo de DLC en el futuro. Este juego llegó a PS4 y Xbox One en octubre de 2020, y el pasado mes de marzo tuvo una versión para Switch, PS5, Xbox Series X|S y PC.

Vía: VGC