Insider sugiere que Star Wars Battlefront III fue cancelado

Ya han pasado cuatro años desde el lanzamiento de Star Wars Battlefront II, juego que como seguro recordarás, se vio envuelto en una enorme controversia debido a sus loot boxes y excesivo grinding. Años más tarde el juego finalmente alcanzó un muy buen estado entre sus usuarios, pero ciertamente ya era demasiado tarde. Tristemente, parece que ya no tendremos oportunidad de disfrutar una nueva entrega de esta saga si el más reciente rumor termina por ser verdad.

Tom Henderson, reconocido insider de la industria en cuanto a Battlefield y Call of Duty, asegura que con el desarrollo de Battlefield 2042 llegando a su fin, Criterion y DICE están regresando a trabajar en sus propios proyectos. En el caso de este último, Henderson asegura que empezarán a trabajar en otro Battlefield y no en Battlefront III.

The migration from #Battlefield2042 back to other projects has begun.

Criterion is now moving back to their Need for Speed title and the DICE studio is moving to their next title, which is expected to be another Battlefield title and not Battlefront III.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 9, 2021