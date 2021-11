Después de haber dominado las tablas de popularidad de Netflix estas últimas semanas, Squid Game, o El Juego del Calamar, finalmente se encontró con una serie que logró derrocarlo del primer puesto. Arcane, la nueva propuesta de Riot Games, actualmente es la serie más popular de la plataforma, pero tampoco pienses que la obra de Hwang Dong-hyuk quedó muy atrás.

De acuerdo con el portal ‘What’s on Netflix‘, Arcane ya se sitúa por encima de Squid Game, que se coloca en segundo lugar seguido por la tercera temporada de Narcos: México. En cuarto tenemos a You, y para cerrar este top cinco se encuentra Dynasty.

Este logro en particular no fue nada fácil de superar, pues la fiebre por Squid Game incluso se extendió hasta los videojuegos. Pese a su popularidad, apenas el día de hoy su creador confirmó que ya se encuentra trabajando en una segunda temporada, aunque todavía no tenemos los detalles sobre su estreno o historia.

Nota del editor: Pues creo que ya era hora para que Riot Games ampliara el lore de este popular MOBA. Además recordemos que sus autores también se encuentran trabajando en otros spinoffs de la saga para consolas, aunque todavía no han revelado muchos detalles al respecto. Tras haber jugado LoL por un buen rato, la idea de conocer más sobre su mundo sí me emociona un poco.

Via: ComicBook