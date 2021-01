Insider revela información sobre el siguiente DLC de Smash Ultimate

Con solo tres lugares más en el segundo Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate, muchos se preguntan quién será el siguiente peleador para el juego de peleas. Si bien Nintendo no ha compartido esta información, un insider de la industria ha revelado un par de detalles interesantes sobre el DLC de este título.

De acuerdo con Imran Khan, previo editor de Game Informer y actual presentador de Kinda Funny Games, Byleth, supuestamente, iba a formar parte de la selección principal del juego. Sin embargo, debido a que las negociaciones entre Nintendo y una compañía que no reveló fallaron, el protagonista de Fire Emblem: Three Houses ocupó su lugar, esto debido a que tenían una lista de movimientos similares. Lamentablemente, Khan no reveló cuál fue el personaje que no se integró al juego.

De igual forma, Khan ha mencionado que Capcom no desea ver a algún personaje de Monster Hunter dentro de Super Smash Bros. Ultimate, aunque no se comparte una razón para esto. Por otro lado, la publicación de insider en ResetEra menciona que Min Min fue integrada debido a que es un personaje de Nintendo, por lo que no hubo negociaciones de por medio. Por último, se ha mencionado que incluir a Sephiroth en el juego fue más barato de lo pensado, esto debido a que Square Enix estaba ansioso de tener otra representación en el título.

Como siempre, esto es solo un rumor, y no hay información oficial por el momento. Solo es cuestión de tiempo para descubrir quiénes ocuparán los últimos tres lugares del segundo Fighter Pass. En temas relacionados, una colaboración entre Super Smash Bros. Ultimate y Age of Calamity se llevará a cabo este fin de semana. De igual forma, un glitch está causando problemas entre los fans del juego.

Vía: Imran Khan