Esto es lo qué opina George Lucas sobre las películas de Star Wars

Pese a que Star Wars ha logrado salir adelante sin la supervisión de George Lucas, creador de la serie, muchos aún se preguntan qué opina el legendario director sobre el trabajo que ha realizado Disney con la serie. Tal parece que Lucas no está tan contento con la dirección que ha tomado la saga, al menos en lo que se refiere al cine.

Aunque Lucas no ha hablado abiertamente sobre su opinión de The Force Awakens, Bob Iger, CEO de Disney, mencionó que George no fue un gran fan de este trabajo. Esto es lo que se encuentra en el libro The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company al respecto:

“Justo antes del estreno mundial, Kathy [Kennedy] proyectó El despertar de la Fuerza para George [Lucas]. No ocultó su decepción. ‘No hay nada nuevo’, dijo. En cada una de las películas de la trilogía original, era importante para él presentar nuevos mundos, nuevas historias, nuevos personajes y nuevas tecnologías. Sobre esta, dijo: ‘No hay suficientes avances visuales o técnicos’”.

Respecto a Rogue One, una vez más Lucas no compartió directamente sus emociones, pero el director de esta cinta, Gareth Edwards, mencionó que el creador de la serie estuvo contento con esta película Esto fue lo que comentó Edwards en una conferencia:

“No quiero poner palabras en su boca, pero honestamente puedo decir que puedo morir feliz ahora: realmente le gustó la película. Significó mucho para mí. Para ser honesto y sin ofender a nadie aquí, fue la revisión más importante para mí. ¿Saben?, ustedes también son importantes, pero él es una especie de dios… Me llevaré esa conversación a la tumba. Su opinión significa el mundo para mí”.

Continuando por el camino positivo, Connie Wethington, representante de Lucas, le mencionó a The Hollywood Reporter que el director había sido un fan del trabajo de Rian Johnson con The Last Jedi: “al hablar con el director Rian Johnson después de verla, fue elogioso”.

Sin embargo, aunque sabemos que Lucas visitó el set de grabaciones de Solo: A Star Wars Story, esto para demostrar su apoyo, no sabemos exactamente qué opinó George sobre la cinta. Esto fue lo que comentó Ron Howard, el director de la cinta, en una entrevista con Comicbook:

“Vino y visitó el set, que es algo bastante raro, pero lo hizo como muestra de apoyo, lo cual fue verdaderamente genial. Y fue realmente halagador”.

Por último, George Lucas estuvo ausente del estreno de The Rise of Skywalker, la última película de la serie, por lo cual se ha llegado a comentar que el director no fue fan de este trabajo, o era indiferente a la propuesta de J. J. Abrams. Sin embargo, gracias a la serie de Galery en Disney+, ahora sabemos que Lucas sí está contento con las dos temporadas de The Mandalorian.

De esta forma, queda claro que Lucas está interesando en nuevas historias y conceptos para el mundo de Star Wars. Esto queda demostrado en sus comentarios, en donde se muestra feliz con los proyectos que toman riesgos, como The Last Jedi, y no es un fan de las cintas que simplemente reutilizan ideas.

