Esta mañana la noticia de la muerte de Lance Reddick, actor que apareció en incontables películas y videojuegos que incluyen John Wick, Resident Evil, Destiny y Horizon Forbidden West inundó las redes. Los tributos, agradecimientos y despedidas no tardaron en aparecer.

Amigos, colegas y admiradores están rindiendo homenaje a Lance Reddick, tras la noticia de su fallecimiento hoy a los 60 años. Reddick era conocido por su trabajo en éxitos en la industria de los videojuegos y la cinematográfica.

Reddick protagonizó la franquicia de John Wick junto a Keanu Reeves, incluyendo la próxima John Wick: Capítulo 4. Hoy, Reeves y el director de la franquicia, Chad Stahelski, compartieron una declaración con Variety sobre la muerte de Reddick.

“Estamos profundamente tristes y desconsolados por la pérdida de nuestro querido amigo y colega Lance Reddick”, escribieron Reeves y Stahelski. “Fue un profesional consumado y una alegría trabajar con él. Nuestro amor y oraciones están con su esposa Stephanie, sus hijos, familiares y amigos. Dedicamos la película a su amorosa memoria. Lo extrañaremos mucho”.

Antes de John Wick, Reddick era conocido por su papel como Cedric Daniels en The Wire. Hoy, su compañero de reparto en The Wire, Wendell Pierce, honró al fallecido actor diciendo:

“Un hombre de gran fuerza y gracia. Tan talentoso como músico como actor. El epítome de la clase. Un dolor repentino, inesperado y agudo para nuestra familia artística. Un sufrimiento inimaginable para su familia personal y seres queridos. Buena suerte, amigo mío. Dejaste tu huella aquí. Descansa en paz”.

A man of great strength and grace. As talented a musician as he was an actor. The epitome of class. An sudden unexpected sharp painful grief for our artistic family. An unimaginable suffering for his personal family and loved ones. Godspeed my friend. You made your mark here. RIP pic.twitter.com/Xy0pl5c4NR — Wendell Pierce (@WendellPierce) March 17, 2023

James Gunn de DC dijo: “Lance Reddick era un tipo increíblemente agradable y un actor increíblemente talentoso. Esto es desgarrador. Mi amor va para toda su familia, amigos y colaboradores”.

Lance Reddick was an incredibly nice guy, and an incredibly talented actor. This is heartbreaking. My love goes out to all his family, friends, and collaborators. — James Gunn (@JamesGunn) March 17, 2023

Ben Stiller recordó una vez en la que Reddick trabajó con su madre, diciendo: “Lance Reddick era un actor hermoso e impresionante. Y una persona hermosa. Trabajó con mi madre, Anne Meara, en su obra ‘Afterplay’, interpretando a Raziel, el camarero/ángel de la muerte. Fue exquisito en eso y en todo lo que hizo”.

Lance Reddick was an beautiful and compelling actor. And a beautiful person. He worked with my mom Anne Meara in her play “Afterplay”, playing Raziel, the waiter slash angel of death. He was exquisite in that and all he did. Nothing is lost. 💙 — Ben Stiller (@BenStiller) March 17, 2023

El colega de Reddick en Fringe, Jared Harris, llamó al difunto actor “amable, reflexivo y extremadamente divertido” y compartió una historia sobre intentar sacar adelante un proyecto independiente con Reddick.

No! I loved working on Fringe with him. Gracious, thoughtful & wickedly funny. Later, we tried 2 get an indie Othello off the ground. Every actor has a graveyard of regrets, populated by projects you can’t let go of. That’s 1 of mine. He’d‘ve been magnificent. Ad Astra my friend. https://t.co/N6qLPpVEtj — Jared Harris (@JaredHarris) March 17, 2023

Además de Hollywood, Reddick dejó su huella en la industria de los videojuegos, con roles destacados en Destiny, Horizon y Quantum Break. Reddick había sido la voz del Comandante Zavala de Destiny desde que la franquicia comenzó en 2014, convirtiéndolo en su papel más duradero. El Comandante Zavala era sin duda, uno de los personajes más conocidos y queridos de Destiny, y apropiadamente, los Guardianes lo están honrando hoy.

En Twitter, los jugadores de Destiny 2 están publicando videos y fotos de Guardianes reunidos en La Torre para honrar a Reddick. Se pueden encontrar grupos de personajes rindiendo homenaje inclinándose ante el Comandante Zavala de Reddick.

Destiny players are gathering in The Tower to honor the tragic passing of actor Lance Reddick, who played Commander Zavala in the franchise pic.twitter.com/ocl4Qvse8Q — Benji-Sales (@BenjiSales) March 17, 2023



La gente que trabaja en Destiny de Bungie también expresó su amor por Reddick hoy, con el CEO de Bungie, Pete Parsons, publicando en Twitter diciendo: “Acabamos de perder a un hermoso ser humano”.

We just lost a beautiful human. — pete parsons (@pparsons) March 17, 2023



Bungie también emitió un comunicado sobre Reddick, diciendo: “Lance Reddick fue una presencia icónica en la pantalla, en Destiny y, lo más importante, en persona. Su amor por nuestra comunidad brilló a través del Comandante Zavala, en su dedicación intransigente a su oficio y en la radiante bondad que tocó a aquellos a su alrededor. Decir que se le echará de menos es una subestimación profunda, pero no menos cierta. Descansa en paz, Lance”.

Ashly Burch, quien interpretó a Aloy junto a Sylens de Reddick en Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, dijo:

“Estoy tan impactada y desolada por Lance. Era un intérprete increíble”.

Shawn Ashmore protagonizó junto a Reddick en Quantum Break. Ashmore escribió: “Acabo de enterarme de que Lance Reddick ha fallecido. Tuve la suerte de trabajar y conocerlo mientras hacía Quantum Break. Talentoso, amable, divertido y muy cool. Descansa en paz”.

Oh no! I just saw that Lance Reddick has passed away. I was lucky enough to get to work and know him while making quantum break. Talented, kind, funny and very cool. Rest in peace — Shawn R Ashmore (@ShawnRAshmore) March 17, 2023



El actor de voz Nolan North llamó a Reddick “un tipo amable y un intérprete talentoso”.

Gutted. Such a sweet guy and gifted performer. https://t.co/j05VUZiBgJ — Nolan North (@nolan_north) March 17, 2023



Además de lamentar la muerte de Reddick, internet está compartiendo sus momentos favoritos de la carrera del actor, incluyendo escenas impresionantes de The Wire, monólogos de Destiny y el momento en que Reddick asustó a Eric Andre.

RIP Lance Reddick. One of my favourite actors and the only person to ever scare Eric Andre. Always gave the performance of his life in anything he was in from John Wick to The Wire to Fringe. He will be dearly missed pic.twitter.com/k5bg33zyHT — Sofia Coppium (@indianloonie) March 17, 2023

