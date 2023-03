Beta de Diablo IV presenta problemas con sus servidores

Aquellos que esperaban comenzar temprano a matar a la reina de Succubi tuvieron que esperar más de lo esperado, ya que muchos jugadores iniciaron sesión en los servidores de la beta de Diablo 4 hoy para descubrir largos tiempos de espera y códigos de error que les impiden ingresar al RPG de acción.

Hoy marca el inicio de la beta de acceso anticipado para aquellos que preordenaron el juego completo o recibieron un código al comer en Kentucky Fried Chicken, mientras que el próximo fin de semana recibirá a cualquiera que busque comenzar sus aventuras temprano en la beta abierta.

Pero muchos jugadores se toparon con largos tiempos de espera para iniciar sesión en el servidor, códigos de error y otros problemas. Los jugadores llevaron su frustración a Twitter, donde compartieron cómo enfrentaban tiempos de espera de más de una hora, aprovecharon la oportunidad para advertir a sus compañeros cazadores de demonios y hacer bromas sobre la situación.

Los servidores sobrecargados y las largas esperas persisten hasta la tarde. La cuenta oficial de Twitter de Diablo comentó recientemente sobre los problemas, diciendo:

Los jugadores pueden monitorear los problemas conocidos y las soluciones en el sitio web de Blizzard.

