Hombre es arrestado en Disneyland por andar desnudo

El mundo de los parques de Disney es uno que la gente disfruta bastante, dado que hay básicamente atracciones para todos los asistentes a estos sitios de gran longitud, pero algo con lo que se está de acuerdo es la política de conducta, misma que debe ser de un ambiente familiar y cordial entre la gente. Sin embargo, nunca falta quien le guste interrumpir el orden para dar algún mensaje en concreto, y eso ha pasado justamente hace no mucho tiempo en la sección principal del sitio.

Mediante las redes sociales se ha compartido un video en el hay un sujeto deambulando por la atracción conocida como It’s a Small World, en la que únicamente está utilizando unos lentes para el sol y también solo llevando la ropa interior puesta sobre el cuerpo. Según lo comentado por los medios especializados, el sujeto tiene 26 años y en algún punto bajo del barco que lo movía en el recorrido para subir al Taj Mahal, esto mientras el staff le menciona que tome asiento.

Aquí le puedes echar un vistazo a los clips tomados:

Someone got real weird on It’s A Small World at Disneyland today pic.twitter.com/ff0Zswii4i

— Disney Scoop Matt 🎄 (@DisneyScoopGuy) November 26, 2023