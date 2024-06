Hidetaka Miyazaki quiere hacer un nuevo Armored Core

FromSoftware ha estado presente con un juego en los últimos dos años, dado que en el 2022 vimos la llegada de Elden Ring, del cual llegará pronto su expansión Shadow of The Erdtree, y en el 2023 se lanzó Armored Core VI, el regreso de su saga de mechas que no terminó por captar la atención de todo el público. Sin embargo, uno de los grandes de la directiva quedó animado con este juego, por lo que es posible que no sea el último lanzamiento en mucho tiempo.

Mediante una serie de nuevas entrevistas, Hidetaka Miyazaki habla sobre su experiencia sobre trabajar en el DLC para su último juego de estilo Souls, añadiendo que después de eso espera descansar un poco del trabajo que ha supuesto sobre la producción del videojuego de escala masiva. Por su parte, estaría dando a entender que el siguiente paso puede ser crear otro juego de su línea de robots gigantes, lo cual puede ser un paso positivo para alejarse ligeramente de los títulos de acción RPG con alta dificultad.

Acá una de sus declaraciones:

La serie ARMORED CORE es muy importante para FromSoftware. Tenemos una fuerte voluntad de continuarlo en el futuro. Creo que ARMORED CORE VI fue un éxito. Por otro lado, no todo fue perfecto y todavía hay margen de mejora. Así que no tengo intención de quedarme ahí.

Aquí una descripción de la saga:

La saga Armored Core es una serie de videojuegos de acción y simulación de mechas desarrollada por FromSoftware. La franquicia comenzó en 1997 y ha ganado una base de seguidores dedicada debido a su jugabilidad profunda, personalización de mechas y desafíos tácticos. Aquí hay una descripción detallada de la saga: La serie suele estar ambientada en un futuro distópico donde grandes corporaciones y facciones militares luchan por el control de los recursos y la tecnología. Los jugadores a menudo toman el papel de mercenarios que trabajan para estas facciones, completando misiones para ganar dinero y recursos. Ha recibido elogios por su complejidad táctica y la profundidad de su personalización. Sin embargo, algunos juegos han sido criticados por su curva de aprendizaje empinada y su dificultad.

Recuerda que Armored Core VI: Fires of Rubicon está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Fandomwire

Nota del autor: Seria muy bueno que sigan con la séptima entrega de Armored Core, dado que es una franquicia con mucho potencial por delante. Habrá que esperar y ver qué es lo que tienen entre manos.