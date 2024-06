Fans de Sony atacan a famoso insider

Para bien o para mal, los insider han cobrado un gran peso en la industria de los videojuegos actualmente. Estas personas comparten información anticipada, y si bien los detalles no siempre son acertados, han conseguido una reputación en diversas comunidades. Uno de los más sonados en la actualidad es Jeff Grubb, del cual parece que los fans ya se está cansando.

A lo largo de abril y mayo, Grubb constantemente estaba asegurando que un nuevo evento de PlayStation se iba a llevar a cabo en algún punto el mes pasado, sin especificar si se iba a tratar de un State of Play o PlayStation Showcase. Si bien esto se hizo realidad con un State of Play la semana pasada, el no proporcionar información concreta enfureció a los fans que estuvieron esperando esta presentación durante mucho tiempo.

En foros como Reddit y ResetEra, múltiples usuarios estaban enfurecidos con Jeff Grubb, y lo acusaban de proporcionar información falsa. Aunque estas acusaciones ya no son tan fuertes, especialmente considerando que en esta ocasión sí acertó con su filtración, muchos aún tratan de convencer a las comunidades de ignorar por completo a este insider.

Considerando que su información proviene de fuentes que no puede revelar, siempre existirá la duda de la calidad de sus filtraciones, pero hasta el momento han sido acertadas. En temas relacionados, puedes checar el resumen del pasado State of Play aquí.

Nota del Autor:

Es una situación complicada. Al no poseer todo el contexto y solo escuchar información que alguien le comentó en secreto, los detalles son dejados de lado, y mucha de la información que personas como Grubb comparten puede sonar como una predicción educada, y no como una fuente que muchos consideran válida.

Vía: Reddit