Ya han pasado unos cuantos años desde que Scalebound, título que hubiese debutado como exclusiva de Xbox, fue cancelado. Todavía hay muchas personas que lamentan su cancelación, especialmente por todo el hype que rodeo al proyecto, incluyendo el hecho de que estaba siendo desarrollado por el legendario equipo de PlatinumGames.

Como parte de una nueva serie de entrevistas conocidas como “Kamiya Chronicles” con el canal de YouTube, Cutscenes, el propio Hideki Kamiya se disculpó (otra vez) con la gente de Microsoft, y con todos los fans que estaban esperando jugar Scalebound.

Esta no sería la primera vez en que Kamiya se disculpó por la manera en que terminaron las cosas para Scalebound, ya que por allá de 2017, también lo hizo vía su cuenta de Twitter.

As you may have already heard, Scalebound has unfortunately been canceled. I’m very sorry to everyone who was looking forward to this game.

