Harán un juego nuevo del universo de Terminator

A día de hoy los juegos de supervivencia son muy comunes en la industria, eso lo hemos visto con Friday The 13th, Dead By Daylight, Evil Dead: The Game y hasta uno de Dragon Ball. Y ahora una franquicia de películas quiere sumarse al negocio, esta es la de Terminator, saga que ha conmocionado a más de una persona del mundo geek.

El equipo que está a cargo del juego es Nacon, concretamente su división de Milán, quienes recientemente desarrollaron Rims Racing. La empresa enfatiza que el juego se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, lo que sugiere que los usuarios pueden estar esperando algún tiempo por el producto terminado, eso incluye bastantes meses adelante.

Aquí puedes ver su teaser:

Esto es lo que comenta el estudio respecto al anuncio del juego:

Solo un adelanto para el futuro, pero si no lo notaron, somos grandes admiradores de las películas de los 80, y nuestro equipo en Nacon Studio Milan está trabajando en el primer juego de supervivencia ambientado en el universo Terminator. No podemos decir mucho más por ahora, pero esto es definitivamente algo a tener en cuenta.

Por ahora, no se ha confirmado una fecha de lanzamiento y tampoco las plataformas en las que estará disponible.

Vía: VGC