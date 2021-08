Halo Infinite deslumbra en la Gamescom

Xbox aprovechó la edición 2021 de la Gamescom para dividir sus anuncios en dos conferencias diferentes y levantar el hype de cara a la temporada navideña con el ansiado regreso del Jefe Maestro para conmemorar el 20° aniversario de Halo, su franquicia estrella.

El show case de Xbox en el marco de la feria alemana sirvió como punta de lanza para reafirmar que Forza Horizon 5, con ambientación en México, será una de las cartas fuertes de la compañía y celebrará su estreno con un control multicolor de edición limitada.

De igual modo, Game Pass cada día firma nuevos acuerdos comerciales y se destapó que los títulos producidos por Humble Games llegarán día uno al servicio de suscripción, entre los que destacan: Into the Pit, Archvale, Bushiden, Chinatown Detective Agency, Midnight Fight Express, Next Space Rebels y Signalis.

The Gunk, la propuesta de los creadores de Steamworld ha sido retrasado de septiembre a diciembre y se espera que el tiempo adicional en su desarrollo, funcione para cubrir las expectativas que ha levantado con su buena pinta tanto a nivel visual como jugable.

Por su parte, la noche de gala de la Gamescom a cargo de Geoff Keighley fue utilizada como un gran escaparate para que la división encabezada por Phil Spencer, presentara por todo lo alto la fecha de lanzamiento de Halo Infinite, que podrá disfrutarse a partir del 8 de diciembre.

Como no podía ser de otra forma, el festejo de las dos décadas de vida de Halo, estará acompañado de un espectacular Xbox Series X temático, además de un control Elite Series 2, mismos que llegarán exactamente en el aniversario, es decir el próximo 15 de noviembre.

Por el contrario, Sony confirmó los rumores relativos a Horizon 2: Forbidden West que verá la luz hasta febrero de 2022, lo que deja a PlayStation sin estrenos de gran envergadura para final de año y será interesante conocer cuál será la estrategia comercial en los siguientes meses.

Los amantes del terror podrán disfrutar The Outlast Trials, una experiencia cooperativa planeada para el siguiente año al igual que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, el cual tiene una ventana de lanzamiento para primavera, después de haber sido anunciado en 2019.

La serie Saints Row tendrá su reboot en el segundo mes de 2022, esperando que la irreverencia y la acción frenética estén a la orden del día. Por último, pero no menos importante, para los amantes de los parques temáticos, conviene tener en el radar el arribo de Jurassic World Evolution 2 y Park Beyond, cuyo debut ocurrirá este otoño.

La Gamescom 2021 ha dejado pinceladas interesantes de lo que nos espera a los gamers durante los primeros meses del siguiente año y sin duda alguna, el 20° aniversario de Halo se siente más palpable que nunca y la cuenta regresiva del hype ha comenzado para volverse a sumergir a una nueva aventura del Jefe Maestro.

