Hacker de Call of Duty se exhibe a sí mismo

Desde siempre, los tramposos en Call of Duty le han provocado todo tipo de dolores de cabeza tanto a Activision, como a los fans. Incluso con su nuevo sistema anti-trampas, Warzone en particular sigue sufriendo por la absurda cantidad de tramposos que tiene el juego, y uno de ellos, al tratar de probar que no estaba haciendo trampas, terminó exhibiéndose a sí mismo de la manera más ridícula posible.

Kenji, un streamer y jugador semi-profesional de Call of Duty, estaba jugando una partida de 2v2 cuando su oponente lo acusó de estar utilizando wallhacks, un truco que permite al jugador ver a sus oponentes a través de las paredes. Kenji quiso probar su inocencia al montar una segunda cámara para grabar su gameplay, y fue así como también se expuso a sí mismo haciendo trampa.

Momentos después de que este video saliera a la luz, Kenji fue suspendido de todas las competencias de Call of Duty en las que estaba participando, y su cuentas de Twitch y Twitter también fueron eliminadas por completo.

Nota del editor: Parece que por más que lo intente, Activision simplemente no ha logrado encontrar un método definitivo para poner fin a los hackers en Call of Duty. Este año tendremos una nueva entrega en la franquicia y con suerte, ésta será acompañado por un mejor sistema para detectar tramposos.

Via: Kotaku