¿Habrá nueva actriz de doblaje para Princess Peach Showtime!?

Esta semana Nintendo ha estado soltando mucha información sobre sus franquicias más famosas, pues en el lapso de tres días ya sabemos que habrá un nuevo concierto de The Legend of Zelda para ver en video, así como la fecha de lanzamiento para el nuevo DLC de Splatoon 3. Pero eso no es todo, dado que vimos nuevo tráiler para el juego estrella del primer trimestre de 2024, por supuesto que hablamos de ni más ni menos que Princess Peach Showtime!.

Este juego ha tenido bastantes dudas detrás, la primera es cómo Nintendo llegó a la conclusión de dar de nuevo protagonismo a la princesa del reino hongo después de su juego fallido para el DS; y la segunda, es si el personaje sufrirá lo mismo por lo que paso Mario, es decir, un cambio de voz. Y es que no podemos olvidar que Charles Martinet ha dejado su puesto el año pasado, para que otro actor de la industria conserve la batuta de la nueva generación y así los usuarios crezcan con su trabajo.

No obstante, esto no va a pasar con la princesa y es que la veterana actriz, Samantha Kelly, ha confirmado que ella una vez más prestó su talento a la Princesa Peach, y la podremos escuchar durante la versión completa de este título. Kelly ha estado trabajando con Peach desde Mario Strikers Charged en 2007, ya lleva poco más de una década, por lo que podríamos considerarla medianamente nueva en el negocio, al menos ha estado mucho menos tiempo del que pasó Martinet con el plomero de rojo.

Esta es la sinopsis del juego:

La Princesa Peach se lanza a su propia aventura junto a la guardiana del Teatro Esplendor, Lucy, para salvar el teatro de la malvada Grape y la Compañía Malaúva. Haciendo uso del poder de Esplendi, Peach deberá subir al escenario de cada función, transformarse y hacer frente a la tropa de malhechores de Grape.



Recuerda que este juego llega en exclusiva para Switch el 22 de marzo.

Nota del editor: Es un alivio que la Princesa siga con su voz de siempre, y de hecho no nos debimos haber preocupado por esto en un inicio, dado que el año pasado la pudimos escuchar en Super Mario Bros. Wonder. Entonces, marzo será un mes bastante interesante para pasarse este título al completo.