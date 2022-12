Guillermo del Toro opina sobre el arte creado por Inteligencia Artificial

En estos días algo que se ha puesto de moda es la creación de arte por medio de inteligencia artificial, con gente que sube sus fotos a plataformas y a cambio reciben versiones de sus retratos totalmente cambiados. Y si bien a algunas personas les parece interesante esta tecnología, a personalidades como Guillermo del Toro no les agrada mucho.

En una nueva entrevista, el creador de la reciente Pinocho, mencionó que este tipo de implementación digital puede ser un insulto a la vida misma, confirmando que prefiere el arte elaborado por humanos. De hecho, entre la declaración de sus influencias, se habla de Hayao Miyazaki, el fundador del estudio japonés reconocido, Ghibli.

On the subject of #AIart, Guillermo del Toro (@RealGDT) says he will always "consume, and love, art made by humans." pic.twitter.com/3z4XoqXF0Q

