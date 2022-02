Google afirma que Stadia seguirá adelante

El día de hoy por la mañana, salió a la luz un nuevo reporte indicando que Stadia ya había dejado de ser una prioridad para Google, y en su lugar, la compañía se dedicaría a vender este tipo de tecnología para quien estuviera interesado. Bueno, ahora han salido a desmentir lo anterior y afirman que el futuro será prometedor para los usuarios de esta plataforma.

Vía la cuenta oficial de Stadia en Twitter, la compañía publicó el siguiente mensaje:

If you hear one thing, hear this: The Stadia team is working really hard on a great future for Stadia and cloud gaming.

We hope you agree, and we know the proof is in the playing.

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) February 5, 2022