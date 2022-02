El último DLC de Far Cry 6 llega la próxima semana

Far Cry 6 definitivamente ha tenido bastante contenido DLC desde su lanzamiento el pasado mes de octubre. Aquellos usuarios que compraron el Season Pass han recibido múltiples expansiones que te permiten jugar como los villanos pasados de la franquicia, y la más reciente de ellas finalmente tiene fecha de estreno.

Joseph: Collapse estará disponible el próximo 8 de febrero, y tal y como su nombre lo indica, podrás jugar como Joseph Seed, principal antagonista de Far Cry 5.

Play as Joseph Seed on February 8th with the release of Joseph: Collapse. Celebrate this launch with up to 25% OFF on the Season Pass! #FarCry6 pic.twitter.com/tZKgERi82u

— Far Cry 6 (@FarCrygame) February 3, 2022