El primer DLC de Far Cry 6 sale la próxima semana

Far Cry 6 apenas lleva poco más de un mes desde que se lanzó al mercado, pero el juego ya está a nada de recibir su primer contenido descargable. Ubisoft reveló que la siguiente semana, el DLC que te permite jugar como Vaas Montenegro, el icónico villano de Far Cry 3, estará disponible para su compra individual o como parte del Battle Pass para quienes lo hayan comprado.

Ubisoft no reveló muchos detalles respecto a este contenido, sin embargo, sabemos que podremos jugar como Vaas y explorar un poco más sobre su historia, motivaciones y demás. De igual forma, en el futuro se sumarán otros villanos como Joseph Seed de Far Cry 5 y Pagan Min de Far Cry 4. Seguro que una vez que el DLC de Vaas esté disponible, tendremos una mejor idea de qué esperar en cuanto a los otros dos.

Podrás disfrutar de este contenido el próximo 16 de noviembre.

Nota del editor: Los últimos DLCs de los juegos de Far Cry me han quedado a deber, pero la idea de poder jugar como los villanos de esta popular saga la verdad sí me llama la atención. Todavía no he jugado Far Cry 6, pero espero pronto hacerlo y tal vez eso me convenza para adquirir este contenido descargable.

Via: ComicBook