Cuando hablamos sobre figuras legendarias en la industria de los videojuegos, no hay duda alguna que Shigeru Miyamoto definitivamente es una de ellas. El creativo japonés ha tenido un largo historial con Nintendo, mismo que se remonta hasta la década de los 80’s, cuando Miyamoto todavía no era tan conocido como hoy en día. Pues bueno, alguien tuvo la fortuna de conocer al ejecutivo en esas épocas y no solo eso, sino que también le obsequió una tarjeta de presentación autografiada, la cual desapareció recientemente.

Tony LeCroix, un músico que no está muy familiarizado con los videojuegos, se reunió con Miyamoto a finales de la década de los años 80. LeCroix no sabía muy bien quién era Miyamoto, pero al despedirse, el nipón le dio su tarjeta de presentación, misma que firmó y hasta le dibujó un pequeño Mario.

LeCroix describió cómo fue que se logró reunir con Miyamoto:

“Estaba en el negocio de la música, y en 1989 estaba trabajando para una banda de country. Estábamos tocando en un festival en Japón. El promotor era dueño de un bar country que se llamaba Good Time Charlies; se llamaba Charlie Nagatani. Después del concierto nos invitó a su bar. Al llegar, me presentó a su amigo que sólo podía hablar inglés a medias, pero era suficiente como para comunicarse. Nos paramos en el bar y hablamos de música. Estaba muy interesado en los instrumentos de cuerda que yo cuidaba, como las guitarras y mandolinas. Solo hablamos de música mientras compartíamos unas cervezas juntos. Al final de la noche, cuando era hora de partir, me pidió mi autógrafo; en broma, le dije que le daría el mío si me daba el suyo. Cuando saqué mi tarjeta de presentación y la firmé, él hizo lo mismo. Me di cuenta de que después de firmar su nombre, rápidamente dibujó un pequeño personaje en él. No soy un jugador y no tenía idea de quién era el pequeño que dibujó. Un tiempo después vi a alguien jugando y reconocí al personaje: ¡era Super Mario!”

Tras este descubrimiento, LeCroix investigó y se dio cuenta de lo importante que era Miyamoto en la actualidad, por lo que decidió desempolvar esta vieja tarjeta y enviarla a una casa de subastas para que le ayudaran a determinar un buen precio por ella. Desafortunadamente para LeCroix, dicha tarjeta “desapareció”, aunque lo más probable es que se la hayan robado.

“Tenía curiosidad por conocer el valor de esta tarjeta y comencé a tratar de encontrar un tasador. Encontré un anuncio en una casa de subastas que se especializaba en juegos y me puse en contacto con ellos y me convencieron de enviarles la tarjeta para una próxima subasta. Afirmaron que este sería el artículo destacado. Les envié la tarjeta y me llamaron para decirme que la tarjeta había desaparecido.

Realmente creo que me la robaron y probablemente vuelva a aparecer en el futuro. Honestamente, dudo que alguna vez la recupere, pero realmente me gustaría hacer correr la voz a la comunidad de jugadores sobre la verdadera historia de esta tarjeta, y cómo surgió y cómo se le quitó al propietario original.”

Como bien dice LeCroix, las posibilidades de recuperar esta tarjeta son prácticamente nulas y en verdad es una desgracia que un objeto con tal valor histórico haya caído en manos de ladrones. Suena como algo imposible, pero ojalá logren dar con el paradero de esta tarjeta.

