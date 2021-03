Godzilla vs. Kong reintroducirá a un clásico kaiju para los fans de la serie

Con Godzilla vs. Kong lista para estrenarse este mes, los fans del Monster-Verse están ansiosos por ver a las nuevas criaturas que serán introducidas en esta película. Ahora, un reciente adelanto de esta cinta parece haber revelado la aparición de un ser arácnido que podría interponerse entre estos dos titanes.

De acuerdo con Kaiju News Outlet, el más reciente adelanto de Godzilla vs. Kong nos muestra a Kumonga, o Spiga en occidente, un clásico kaiju que ha estado presente en la mitología de Godzilla desde los años 60s, aunque no hemos visto mucho de esta criatura en los últimos años.

What appears to be a new spider-like Titan from Hollow Earth has been revealed in the new #GodzillaVsKong posters. pic.twitter.com/Gx3yaTHcnD

— Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) March 8, 2021