God of War Ragnarok carecerá de cierta opción en su lanzamiento

Muy poco tiempo falta para que el tan esperado God of War Ragnarok llegue a nuestras manos, razón por la cual los fanáticos se sienten entusiasmados a pesar de que ya hay spoilers en línea. Y claro, para hacer compañía a los bellos gráficos, algunos esperan hacer retratos mediante el modo foto, mismo que al parecer no va a ser disfrutable en esta ocasión.

Mediante las redes sociales, Santa Monica Studio confirmó que esta opción de tomar fotos en los entornos no va a estar disponible, aunque esto solo va a ser por tiempo limitado, concretamente en el lanzamiento. Mencionando que en algún punto del futuro se va a lanzar en actualizaciones, por lo que los fanáticos no deberían tener problemas.

Photo Mode will be coming to God of War Ragnarök after launch – we’ll share more details closer to when we plan to release it.

We can’t wait to see all of your captures once it’s live! https://t.co/IgSvlnzUbx

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 26, 2022