Tras el lanzamiento de A Plague Tale: Requiem y Gotham Knights, muchos jugadores se han quejado ante el hecho de que estos dos títulos solo corren a 30fps, y no dan la oportunidad de jugar a 60fps. Aunque muchos podrían argumentar que estos son solo las excepciones de esta generación, un nuevo reporte indicaría que no, y los 30fps en realidad se volverían en un estándar de las consolas en un futuro.

De acuerdo con Richard Leadbetter, editor de tecnología y director de Digital Foundry, compartió un artículo en donde señala que, debido a lo demandantes que se han convertido varios juegos, el cumplir con los 60fps y ofrecer una resolución 4k, ray-tracing, y una serie de mejoras visuales, se convertirá en algo raro en un futuro.

Leadbetter hace mención de qu motores como el Unreal Engine 5 ofrecen una enorme cantidad de herramientas para la iluminación, físicas, y muchos más. Sin embargo, estas consumen gran parte del CPU. Aquí pone el ejemplo de The Matrix Awakens, un demo del motor de Epic Games, el cual luce increíble, pero corre a menos de 30fps. Es así que todos aquellos que decidan hacer uso de todo este potencial, seguramente no podrán ofrecer 60fps. Esto fue lo que comentó:

“A medida que el malestar entre generaciones da paso a títulos que solo abordan las consolas actuales, deberíamos esperar ver menos títulos que se ejecutan a 60 cuadros por segundo; es inevitable. 60 fps ya no es un dato automático, se convierte en un elemento de diseño que los desarrolladores necesitan trabajar y planificar con mayor diligencia”.

En el caso de Gotham Knights, los 30fps parecen ser un caso en donde los desarrolladores no lograron optimizar por completo el juego, pero con A Plague Tale: Requiem podemos ver de mejor forma la perspectiva que nos presenta Leadbetter. Entonces, ¿por qué hemos visto múltiples juegos que soportan 60fps? Bueno, el editor de Digital Foundry señala que esto se debe a que títulos como Horizon Forbidden West también llegaron a la generación pasada.

Al usar hardware no tan potente como el actual, los desarrolladores no tienen a su disponibilidad algunas de las herramientas más pesadas que encontramos en estos momentos. Es así que al CPU no se le exige tanto y, como resultado, los 60fps son una posibilidad. Si bien Leadbetter ve a los 30fps como el estándar en un futuro, también ha señalado que los 40fps se podrían convertir en una opción válida.

Leadbetter hace una clara distinción entre frame-rate y frame-time, en donde la cantidad que pasa entre cada cuadro se reduce conforme el número de cuadros por segundo aumenta. Sin embargo, llega un punto en donde la diferencia no es tan notorio, por lo que los 40fps se están convirtiendo en una opción mucho más válida conforme las pantallas con 120 Hz se vuelven más y más comunes.

Al final del día, la decisión final cae en las manos de los desarrolladores, y del enfoque de sus juegos. Si bien los 60fps se agradecen cada vez que sean posibles, una vez que todas las herramientas del Unreal Engine 5 estén disponibles, llegará el momento de decidir qué vale la pena implementar y qué no. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Gotham Knights aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de A Plague Tale: Requiem.

Nota del Editor:

Si me dan a elegir entre los 30fps y 60fps, voy a elegir la mejor opción para el tipo de experiencia y la pantalla que tenga. Si bien es cierto que el número más grande puede tener sus beneficios, al final del día, no me voy a morir si mi juego tiene un par de caídas.

Vía: Eurogamer