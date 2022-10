Steam aumenta mucho sus precios en algunos territorios

Hace poco tiempo Valve anunció que tendrá un ajuste de precios en su plataforma, una medida que se ha evaluado con personas que ponen publicaciones de videojuegos de cortes independientes. Ante esto, en Steam se está tomando en cuenta la situación económica de cada región, y así hacer el aumento o disminución correspondiente.

Con esta medida nueva se han incorporado los nuevos precios en la tienda de Valve, donde se pueden alcanzar a ver aumentos considerables que algunos usuarios pueden pagar sin problema. Sin embargo, hay detalles que se deben mencionar, pues se ha llegado a porcentajes extraños, mismos que van más allá del 400%, decisión un tanto incomprensible.

Steam has updated their recommended prices for game developers, we have a list of all the changes in a new blog post: https://t.co/9BQ6YKgYfG

— SteamDB (@SteamDB) October 25, 2022