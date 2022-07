Sony terminó con los rumores que existían en torno a un eventual retraso para 2023 de God of War Ragnarök y confirmó su lanzamiento para el 9 de noviembre del año en curso, por lo que la compañía nipona tendrá una carta sumamente fuerte para la temporada navideña.

La saga iniciada por David Jaffe y reimaginada por Cory Barlog guarda diversas curiosidades que conviene recordar antes de volvernos a sumergir en la nueva aventura donde Kratos y su hijo Atreus revelarán nuevos secretos sobre la relación familiar que los une.

Inspiración en la mitología griega: El nombre de Kratos significa poder y proviene de Cratus, el hijo de Pallas y Styx, dioses de la guerra y del inframundo, respectivamente.

Cambio de look: Inicialmente, Kratos estaba considerado para lucir una larga cabellera y tener en sus brazos a un bebé al que debería de cuidar. Dicha idea fue descartada y se adoptó por una apariencia que demostrara rudeza y fuera más fácil de recordar.

Un héroe poco convencional: Aunque Kratos puede ser visto como un ídolo, la realidad es que también podría ser su propia antítesis, ya que su temperamento volátil lo ha llevado a matar no sólo a sus enemigos sino a sus propios familiares.

Inconsistencias en la narrativa: Revisando detalladamente la historia del universo de God of War, se identifican contradicciones, evidenciando que la primera parte se realizó para ser una experiencia única y derivado de su éxito, comenzaron a llegar secuelas que no encajaban a la perfección.

Múltiples doblajes de voz: Diversas personalidades han prestado su voz para el protagonista de la exitosa saga, destacando a Terrence ‘T.C.’ Carson, Christopher Judge y Antony Del Rio.

La entrega no exclusiva de PlayStation: God of War Betrayal, un juego de acción y aventura, se estrenó para teléfonos celulares y su historia se desarrolla entre los eventos de Ghost of Sparta y God of War 2.

Cameos sin fin: Kratos ha aparecido en diversos videojuegos tal y como ocurrió en ModNation Racers, LittleBigPlanet, Fortnite, Shovel Knight, SoulCalibur: Broken Destiny y Mortal Kombat 9.

Tributo en los Simpsons: La inmortal serie de dibujos animados creada por Matt Groening rindió tributo al juego de PlayStation con Bart Simpson jugando a “Guts Of War II: Entrails of Intestinox”, mientras que en el videojuego The Simpsons Game, aparece el título “God of Wharf”.

Lanzamiento poco ortodoxo: Casi todos los juegos de esta reconocida franquicia, debutaron entre marzo y abril, mientras que Rargnarök hará su arribo en el penúltimo mes del año, tal y como en su momento lo hiciera God of War: Ghost of Sparta para PSP.

Faltan pocos meses para disfrutar uno de las grandes propuestas a cargo de PlayStation Studios y de momento, se ha levantado el hype y la polémica por las preventas que se abrirán en breve con una edición de colección que vuelve a ser cuestionada por incluir soló una copia digital del juego. En paralelo, persiste la incógnita si Sony decidirá lanzar su primer PS5 temático.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio