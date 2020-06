GhostWire: Tokyo es el trabajo más largo en la carrera de Shinji Mikami

GhostWire: Tokyo fue revelado el año pasado durante la conferencia de Bethesda en E3. Desde entonces, la única pieza de información que ha salido a luz fue la renuncia de Ikumi Nakamura. Afortunadamente, Shinji Mikami, el ahora director de este título, recientemente habló un poco más sobre este proyecto y su desarrollo.

Después de que Nakamura renunció al puesto de directora, el juego sufrió de un periodo de incertidumbre. Sin embargo, Mikami llegó al rescate y tomó el puesto que hasta ese momento seguía vacío. Ahora, en una entrevista con IGN, el director de juegos como Resident Evil y The Evil With In, habló sobre lo qué significa este título para su carrera.

“GhostWire Tokyo es un tipo de juego completamente nuevo, así que realmente espero que la gente se interese en él. Comenzamos con la idea que tenía la directora Ikumi Nakamura y lo que quería hacer. El equipo comenzó con cinco personas y trabajamos en él durante seis meses. Luego nos expandimos a 10 personas y trabajamos en ello durante unos años antes de entrar en producción. Este es probablemente el juego en el que más tiempo he trabajado”.

GhostWire: Tokyo está planeado para llegar a PS4 y Xbox One en algún punto de este año. Sin embargo, ni Bethesda ni Tango Gameworks han revelado más información sobre esto.

