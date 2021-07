Ghostwire: Tokyo, el siguiente juego del estudio de The Evil Within, se ha retrasado hasta 2022

Otro de los grandes juegos planeado para 2021 ha sido retrasado. Aunque no había una fecha de lanzamiento exacta, se esperaba que Ghostwire: Tokyo, el siguiente gran juego de Tango Gameworks, responsables por The Evil Within, estuviera disponible en la segunda mitad de este año. Ahora, un comunicado ha confirmado que este título llegará hasta principios de 2022.

Por medio de un comunicado publicado en la cuenta oficial el juego en Twitter, se ha confirmado que Ghostwire: Tokyo estará disponible en PS5 y PC a principios de 2022. Este cambio es el resultado de los problemas creados por la pandemia. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Hemos tomado la decisión de retrasar el lanzamiento de Ghostwire: Tokio hasta principios de 2022. Queremos que tengas el juego en tus manos lo antes posible para que puedas experimentar la versión inolvidable de un Tokio embrujado en la que hemos estado trabajando duro para construir. Al mismo tiempo, también estamos enfocados en proteger la salud de todos en Tango. Nuestro nuevo lanzamiento nos dará tiempo para darle vida al mundo de Ghostwire como siempre lo hemos imaginado”.

Sin duda alguna, este es un golpe fuerte para el calendario de lanzamiento de PS5. Recordemos que Tango Gameworks, al igual que Bethesda, ya forma parte de Xbox, aunque esta compañía respetará este contrato de exclusividad con Sony.

Vía: Tango Gameworks