Genshin Impact llegó a consolas y PC en septiembre de 2020, y a casi un año de su lanzamiento, MiHoYo ha liberado la versión 2.0 de este título. Junto a los nuevos personajes, también tendremos acceso a una región especial, así como una serie de mejoras para la versión de PS5.

La región que se introduce en Genshin Impact 2.0 es Inazuma, una zona rodeada por el mar a la que se la conoce como la nación de la Eternidad. Aquí podemos visitar las áreas de la isla Narukami, Kannazuka y Yashiori. Para acceder a Inazuma es necesario alcanzar el nivel 30 de aventurero y completar Chapter II: Act I – The Immovable God and the Eternal Euthymia.

Inazuma nos presenta nuevos enemigos, retos, puzzles y más. De igual forma, la versión 2.0 nos introduce tres personajes adicionales, estos son:

-Kamisayo Ayaka, 5 estrellas, poderes de hielo (Devastación glacial)

-Yoimiya, 5 estrellas, poderes de fuego (Técnica inflamable)

-Sayu, 4 estrellas, poderes de ninja (Técnica del clon)

En cuanto a la versión de PS5, los jugadores pueden esperar mejoras gráficas en iluminación y sombras, además de un mejor uso de la respuesta háptica en el DualSense.

Genshin Impact 2.0 ya está disponible en PS4, PS5, PC y dispositivos móviles de forma completamente gratuita, con una versión para Nintendo Switch en desarrollo. En temas relacionados, parece que se ha filtrado otro personaje para el juego.

Vía: MiHoYo