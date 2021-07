Detroit: Become Human debutó como una exclusiva temporal del PlayStation 4 por allá de 2018, pero no fue hasta el año pasado cuando también dio el brinco a PC. Ahora, Quantic Dream ha revelado que este título ya superó las seis millones de copias vendidas entre estas dos plataformas con un agradecimiento a los fans.

Vía Twitter, la cuenta oficial del estudio francés publicó lo siguiente:

We’re proud of #DetroitBecomeHuman, which has officially sold over 6 million units worldwide on PS4 and PC! ⭕️

Thank you 6 million times! ❤️ pic.twitter.com/b5WZn58aPw

— Quantic Dream (@Quantic_Dream) July 21, 2021