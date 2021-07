Ya falta poco menos de una semana para el lanzamiento de Microsoft Flight Simulator en consolas Xbox Series X|S, y para quien deseé jugarlo el mero día en que esté disponible, entonces te alegrará saber que en estos momento ya es posible empezar a pre-cargarlo a través de Xbox Game Pass. Solo recuerda que necesitas por lo menos 100GB de almacenamiento libre.

Greetings, pilots!

Microsoft Flight Simulator for Xbox Series X|S is available to pre-load today!

Download size is 97.24GB.

Prepare for takeoff on Xbox Series X|S on July 27: https://t.co/xxTgSnmeFj pic.twitter.com/mckQGTSzl9

— MSFS Support (@MSFS_Support) July 21, 2021