Gears Tactics ya tiene fecha de lanzamiento en consolas

Con la confirmación oficial por parte de Microsoft de la fecha de salida de sus nuevas consolas, también se dieron a conocer algunos de los juegos que acompañarán al Xbox Series X y Series S, entre los que se encuentra la nueva entrada a la franquicia de Gears of War: Gears Tactics.

And in even bigger news…#GearsTactics comes to console on November 10. https://t.co/wRcrGWoFAK

— Gears of War (@GearsofWar) September 9, 2020