¡Éstos son los juegos confirmados para el lanzamiento del Xbox Series X!

Sin importar qué tan espectacular sea una consola, su lanzamiento siempre debe de estar acompañado de un par de juegos que ameriten su compra desde el día uno. Aunque el Xbox Series X perdió a Halo Infinite, su carta más fuerte para finales de año, aún habrá una serie de títulos interesantes que llegarán a la consola el próximo 10 de noviembre.

Junto a la revelación del precio y fecha de lanzamiento del Series X y Series S, se ha confirmado cinco títulos que llegarán a la siguiente generación de Xbox. Estos son:

–Gears Tactics

–Assassin’s Creed: Valhalla

–Watch Dogs Legion

–Tetris Effect: Connected

–DiRT 5

De igual forma, es importante mencionar que estos juegos harán uso del Smart Delivery, y si tienes la versión de Xbox One, los títulos podrán ser mejorados a Xbox Series X sin costo adicional. Además de las cinco experiencias previamente mencionados, tendrás a tu disponibilidad Xbox Game Pass. Por otro lado, juegos como Yakuza: Like a Dragon y Call of Duty: Black Ops Cold War llegarán a esa consola días después de su lanzamiento.

El Xbox Series X y Series S saldrán a la venta el próximo 10 de noviembre, y aquí te decimos cuál será el precio de estas consolas en México. De igual forma, Xbox All Access llegará a más países.

Vía: Xbox