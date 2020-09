Assassin’s Creed: Valhalla adelanta su fecha de lanzamiento

Aunque ya estamos acostumbrados a los retrasos, el día de hoy Ubisoft nos ha sorprendido al hacer todo lo contrario. En lugar de aplazar el lanzamiento de Assassin’s Creed: Valhalla, la compañía francesa ha revelado que este título llegará a nuestras manos el próximo 10 de noviembre, siete días antes de su fecha original.

Este movimiento parece estar relacionado con el lanzamiento del Xbox Series X, consola que también podrás adquirir el 10 de noviembre. Sin duda alguna, este es un movimiento inteligente por parte de Ubisoft, ya que Valhalla ahora se posiciona como un título de lanzamiento y por lo tanto obtendrá un mayor nivel de atención.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on November 10, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/dGukVP5U8g

