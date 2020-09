AMD revelará su nuevo procesador y tarjeta gráfica en octubre

El 2020 será un año muy importante para los entusiastas de los videojuegos y la tecnología. Tanto el Xbox Series X, como el PlayStation 5 están programados para debutar en unos cuantos meses, pero esto no significa que podemos dejar de lado a los PC gamers. Hace unas cuantas semanas, NVIDIA reveló su siguiente generación de tarjetas de video y ahora es turno de AMD de demostrar lo que tienen bajo la manga.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de AMD compartió las fechas exactas en que mostrarán el procesador Zen 3 y la tarjeta gráfica RDNA 2:

A new era of leadership performance across computing and graphics is coming. The journey begins on October 8. pic.twitter.com/58I288iN30

— AMD (@AMD) September 9, 2020