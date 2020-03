Gamescom 2020 podría llevarse a cabo digitalmente a causa del coronavirus

E3 2020 fue cancelado a causa del COVID-19. Esta decisión dejó a muchos con una pregunta en la cabeza: ¿Qué sucederá con Gamescom? Bueno, de acuerdo con un comunicado, los organizadores de este evento están evaluando sus posibilidades para determinar si un evento físico puede llegar a realizarse.

En una declaración conjunta publicada hoy, la locación de Gamescom, Koelnmesse, y la asociación industrial alemana Game dieron su indicación más clara hasta el momento, de que el evento físico de Gamescom está en duda debido a la propagación de COVID-19. Ambas entidades mencionaron que a mediados de mayo realizarán una evaluación para declarar factible o no realizar Gamescom este año. De acuerdo con el comunicado:

Sin embargo, esto no significa que no se lleve a cabo Gamescom 2020, debido a que el aspecto online contará con un mayor énfasis este año. De esta forma, el evento se llevará a cabo “al menos en formato digital” del 25 al 29 de agosto, con un formato similar al de Opening Night Live el año pasado, incluso si una convención física no se considera posible a mediados de mayo.

Lo mismo podría suceder con la conferencia de desarrolladores de Devcom, que se celebra entre el 22 y el 24 de agosto. Esto fue lo que comentó Felix Falk, director gerente de Game:

