Adquiere el nuevo DLC de Halo 5 y unete a la lucha contra el coronavirus

Para combatir la situación del coronavirus, varias empresas han decidido donar dinero a organizaciones de salud. Ahora, gracias a un DLC de Halo 5: Guardians, los jugadores de Xbox One podrán contribuir a la lucha contra el COVID-19.

Microsoft ha lanzado el paquete REQ “Relief and Recovery” para Halo 5, que incluye una variedad de elementos raros que los jugadores pueden usar en el modo multijugador del juego. Todos los ingresos del DLC de $10 dólares se destinarán directamente a la caridad Global Giving’s Coronavirus Relief Fund.

El paquete DLC viene con cinco elementos de personalización que son al menos ultra raros, además de 10 cartas de impulso raras o mejores para ayudarte a subir de nivel más rápido en el modo multijugador. El paquete DLC estará disponible hasta el 30 de abril, y aquí lo puedes adquirir.

Be a hero and lend a hand to those in need. Support impacted communities and protect the most vulnerable with the Relief & Recovery REQ Pack in Halo 5. All proceeds go directly to @GlobalGiving's Coronavirus Relief Fund. #WeGotThisSpartans https://t.co/maGi9L6prH pic.twitter.com/zVdIqj107B

— Halo (@Halo) March 27, 2020